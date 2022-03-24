شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات فى القسم الثانى اليوم تحت شعار صراع الوسط والقاع بمجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الخميس، 3 مباريات في إطار الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، بين دكرنس مع المصرى بالسلوم، وبايونيرز مع الرجاء المطروحى، والزرقا مع المجد السكندرى.

يستضيف نادى دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فريق المصرى السلوم في المركز السابع برصيد 35 نقطة، في مباراة مثيرة بين الفريقين لتقارب النقاط بين الفريقين، حيث يسعى دكرنس للاقتراب خطوة من فرق المقدمة، في الوقت الذى يأمل المصرى بالسلوم من مواصلة نتاجه الإيجابية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف.

ويلتقى نادى بايونيرز صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة، مع الرجاء في المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط، في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض، فيما يحاول الرجاء تحقيق الثلاث نقاط لمحاولة الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها الفريق.

وفى آخر اللقاءات يستقبل نادى الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين خاصة مع عودة النتائج الطيبة للزرقا، في الوقت الذى يدخل المجد المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على الأوليمبى المتصدر في الجولة الماضية.

وكانت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، أعلنت تأجيل ثلاث مباريات في مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى إلى الأحد المقبل 27 مارس الجارى بسبب الأمطار والأحوال الجوية غير المستقرة.

وتقرر تأجيل مباريات أبو قير للأسمدة مع كفر الشيخ، والحمام مع المنصورة، والأوليمبى مع صيد المحلة، بعدما أرسلت لجنة المسابقات جواب لكل الأندية الستة بتغيير موعد المباريات.