شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفضل عدم إقامة معسكر إعداد فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عدم إقامة معسكرات فى الفترة الحالية والالتزام بخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعى لحين العودة لاستئناف مسابقة الدورى.

وتناقش فيريرا مع أفراد جهازه المعاون وتم الاتفاق على عدم إقامة معسكرات، وخوض التدريبات بشكل طبيعى من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وتأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني رفع المعدل البدني للاعبين، وخضع لاعبو الفريق أمس الأربعاء، لتدريبات بدنية قوية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال. وقسم الجهاز الفني الفقرة التدريبية إلى ثلاث أجزاء، وهي وحدة بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، ثم تدريبات الاطالات وقفز حواجز مرتفعة ومنخفضة، وتدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير من لمسة واحده .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.