شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة حشد الجماهير لمباراة الحسم أمام الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي باب الاتصالات مع الجهات الأمنية من أجل معرفة موقف الحضور الجماهيري في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أو 2 أبريل المقبل بالقاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حشد أكبر عدد من الجماهير في المباراة المرتقبة أمام بطل السودان والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

من ناحية أخرى، تستعد لجنة التخطيط لعقد جلسة مع موسيماني الفترة القليلة المقبلة من أجل التجهيز والترتيب لسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة ، ويبدأ مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة المقبلة الترتيب لصفقات الصيف من خلال عقد جلسات مكثفة داخل جدران النادى لمناقشة هذا الأمر.

ويرغب الأهلي في الوقوف على احتياجات الفريق من خلال الاستماع لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني من أجل البدء مُبكراً في تنفيذ هذه الطلبات الفنية.

وكشفت مباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا عن حاجة المارد الأحمر للتدعيمات في عدة مراكز الأمر جعل مسئولو القلعة الحمراء يبدأون رحلة التخطيط لميركاتو الصيف مُبكراً وسيتم حسم ذلك الفترة المقبلة بالتنسيق بين لجنة التخطيط وموسيماني.

على صعيد أخر ، فتح مسئولو النادي الأهلي باب الإتصالات مع الجهات الأمنية من أجل معرفة موقف الحضور الجماهيري في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أو 2 أبريل المقبل بالقاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، حيث يرغب الأهلي في حشد أكبر عدد من الجماهير في المباراة المرتقبة أمام بطل السودان والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.