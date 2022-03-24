الامارات | محمد بن مكتوم: مكاسب كبيرة لرجبي الإمارات في موسم 2021-2022

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن مكتوم: مكاسب كبيرة لرجبي الإمارات في موسم 2021-2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، مجالس ورؤساء ولاعبي وإداريي أندية الرجبي بالدولة بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2021-2022 بنجاح والمكاسب الكبيرة التي تحققت خلاله على المستويات كافة رغم الأوضاع الصحية التي خلفتها الجائحة وتأثرت بها جميع الأنشطة حول العالم. ونوه الشيخ محمد بن مكتوم، إلى ما هيأه الاتحاد من سبل لإنجاح عمل المنظومة، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والسير بالمنافسات لبر الأمان، مؤكداً أن هذا النجاح يدل على التخطيط السليم والإصرار على العطاء والحفاظ على المكتسبات الرياضية من خلال التوازن بين المسابقات والحفاظ على صحة الجميع.

وأقيمت فعاليات ختام الموسم الرياضي 2021-2022 على ملاعب طيران الإمارات للرجبي والتي حقق خلالها فريق نادي «العين آمبرز» لقب دوري الدرجة الأولى للرجال فئة 15 لاعباً بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق نادي دبي هاريكاينز.

بينما حقق فريق نادي أبوظبي هارليكوينز لقب دوري الدرجة الممتازة للرجال فئة 15 لاعباً بعد تفوقه على فريق نادي دبي إكسليز، في حين حقق فريق نادي دبي هاريكاينز المركز الأول بدوري السيدات للرجبي ونادي فالكون المركز الثاني.

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