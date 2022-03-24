الامارات | فتح باب التسجيل في دورة عجمان الرياضية الرمضانية للدوائر الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في دورة عجمان الرياضية الرمضانية للدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت اللجنة المنظمة لدورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات (عجمان 2022) في استقبال طلبات المشاركة من الفرق والأفراد الراغبين في المشاركة ضمن منافسات كرة القدم والبادل تنس وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، وتنظم الدورة التي تقام خلال شهر رمضان دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي أن التسجيل يشهد إقبالاً كبيراً، مؤكدة أن بطولة الكرة ستشهد مشاركة 16 فريقاً، وتقام منافساتها في مركز كواترو، بينما يشارك 16 فريقاً في بطولة البادل تنس، والعدد مفتوح بالنسبة للمشاركة في برنامج اللياقة البدنية للسيدات، حيث تستضيف منافساته الصالة الرياضية بمركز الشباب بعجمان من الأحد إلى الخميس أسبوعياً، ويتضمن المشي وحصص الأيروبيك والزومبا واليوغا. وأكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، المشرف العام على الدورة، أحمد الرئيسي، أن الحرص على تنظيم نسختها الثانية، يأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بضرورة عودة الأنشطة والفعاليات على كل المستويات في أسرع وقت ممكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في إمارة عجمان.

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