الامارات | عرض برازيلي مغرٍ لمهاجم الظفرة جويلهرم فييرا

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برازيلي مغرٍ لمهاجم الظفرة جويلهرم فييرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «لانص» البرازيلية، أن مهاجم فريق الظفرة، البرازيلي جويلهرم فييرا، تلقى عرضاً من نادي جيريمو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه قبل انطلاق الدوري البرازيلي، الشهر المقبل. ولم تشهد المحادثات اختراقاً بين الجانبين، إذ إن العقبة الكبرى تتمثل في أن عقد اللاعب لايزال سارياً مع الظفرة حتى نهاية الموسم، في وقت يبحث فيه الفريق عن الهرب من دائرة الهبوط من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 فقط.

وقال رئيس النادي البرازيلي روميلدو بولزان، في تصريحات صحافية، إن فكرة التعاقد مع مهاجم جرت مناقشتها بشكل علني، ولكن العائق الذي يوجه إكمال المفاوضات مع جويلهرم، هو عقده المستمر مع ناديه، مضيفاً: «نحن نراقب اللاعب، وهو مثير للاهتمام».

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