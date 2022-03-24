الامارات | ختام مهرجان أبطال مدارس أبوظبي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان أبطال مدارس أبوظبي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت فعاليات ومنافسات مهرجان أبطال مدارس أبوظبي لكرة القدم الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية بمشاركة 87 مدرسة من مدارس أبوظبي والعين والظفرة.

وبلغ عدد المشاركين في المهرجان 1008 طلاب وطالبات (444 من أبوظبي و380 من العين و184 من الظفرة)، ووصل 28 فريقاً من مختلف الرياضات والحلقات الدراسية إلى الدور النهائي الذي ستقام منافساته في مايو المقبل. وأقيمت المنافسات على مستوى الذكور والإناث، في مسابقات كرة القدم والسلة واليد. وعلى هامش المنافسات أقيمت تحديات كرة قدم لاختبار المرونة واللياقة والتحكم بالكرة.

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