الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022
العراق - الإمارات 21:00
أستراليا - اليابان 13:10
كوريا الجنوبية - إيران 15:00
فيتنام - عمان 16:00
الصين - السعودية 19:00
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال
ويلز - النمسا 23:45
السويد - التشيك 23:45
إيطاليا - مقدونيا 23:45
البرتغال - تركيا 23:45
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