الامارات | «الأبيض» يريد نقاط العراق لخطف بطاقة ملحق المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يريد نقاط العراق لخطف بطاقة ملحق المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة صعبة ومصيرية أمام العراق، عند التاسعة من مساء اليوم، باستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً أن مباراة الذهاب بين المنتخبين كانت قد انتهت بالتعادل 2-2، إذ يحتاج المنتخب (لديه تسع نقاط) إلى الفوز بهذه المباراة لضمان حصوله على المركز الثالث، والتأهل لمواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ضمن الملحق المؤهل للمونديال، بصرف النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، حيث يتفوق الأبيض على لبنان صاحب المركز الرابع بست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة، حيث كان قد فاز عليه في لقاء الإياب.

وكان مقرراً أن تقام المباراة في بغداد، لكن تم نقلها إلى الرياض لأسباب أمنية، وفقاً لما أعلنه الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة أول اختبار لمدرب المنتخب الجديد، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك، الذي تمت إقالته.

وخاض المنتخب معسكراً قصيراً في دبي، اعتباراً من 14 الجاري، وأجرى تدريبات صباحية ومسائية على الملعب الفرعي بنادي النصر، في إطار تحضيراته لهذه المباراة، وأنهى تحضيراته لهذه المباراة بحصة تدريبية في الرياض خاضها أمس.

ويفتقد المنتخب في هذه المباراة أوراقاً مؤثرة تمثلت في غياب الثنائي طحنون الزعابي وعبدالله رمضان، بداعي الإيقاف، بجانب استبعاد المدافع شاهين عبدالرحمن لأسباب فنية وإدارية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اهتم خلال الأيام الماضية بالجوانب التكتيكية والفنية، جنباً إلى جنب مع النواحي البدنية، حيث ركز المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على تنفيذ عدد من المهام والجمل التكتيكية في مختلف المراكز، مع السعي لخلق حالة من الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين في كل الخطوط.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على الأوراق الرابحة، المتمثلة في عودة المهاجم علي مبخوت، بجانب كايو كانيدو وعلي صالح، وسعيه للحد من خطورة مفاتيح اللعب في المنتخب العراقي.

وتاريخياً التقى الأبيض مع العراق في 22 مباراة رسمية، وفاز المنتخب في سبع مباريات، وتعادلا في مثلها، كان آخرها في لقاء الذهاب الأخير في هذه التصفيات، وفاز العراق في ثماني مواجهات.

وفي المقابل، فإن المنتخب العراقي يحتل المركز الخامس برصيد خمس نقاط، وتعادل أمام لبنان 1-1 في آخر مبارياته، ولديه أيضاً بصيص أمل في المنافسة على المركز الثالث، في حال تعثر الأبيض.

ولم يحقق منتخب العراق الفوز في أي مباراة بالتصفيات، بعدما تعادل في خمس مباريات، وخسر في ثلاث، ويفتقد منتخب أسود الرافدين عدداً من لاعبيه المميزين مثل سعد ناطق وفهد طالب حارس المرمى الأساسي وأمير العماري.

• المباراة تقام على استاد الملك فهد في الرياض.

ترتيب المجموعة الأولى

- إيران: 22 نقطة.

- كوريا الجنوبية: 20 نقطة.

- الإمارات: 9 نقاط.

- لبنان: 6 نقاط.

- العراق: 5 نقاط.

- سورية: نقطتان.

المواجهات الرسمية المباشرة

- فوز الإمارات في 7 مباريات.

- تعادلا في 7 مباريات.

- فوز العراق في 8 مواجهات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news