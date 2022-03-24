الامارات | تقديم موعد سباق الشراعية 60 قدماً إلى السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد سباق الشراعية 60 قدماً إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديم موعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2021-2022) ليقام بعد غد السبت في شواطئ دبي بدلاً من يوم الأحد المقبل، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في الساعات المقبلة.

وتتضمن بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ثلاث محطات بدأت في شهر فبراير الماضي مع انطلاق سباق الجولة الأولى، فيما تستمر السبت المقبل مع ثانية الجولات، بينما سيكون مسك الختام خلال شهر مايو المقبل مع الحدث الأجمل والأغلى سباق القفال رقم 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب إنه تم تقديم موعد السباق من أجل إنجاح الحدث وإقامته في أفضل الظروف ومن أجل أمن وسلامة المشاركين. وأكد في تصريحات صحافية أن السباق المرتقب يأخذ أهمية خاصة وكبيرة باعتباره محطة لاختبار جاهزية السفن والبحارة لخوض غمار فعاليات ملحمة القفال رقم 31.

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