الامارات | نورة الكتبي تهدي الإمارات ذهبية «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكتبي تهدي الإمارات ذهبية «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت نورة الكتبي المنتخب الوطني الذهبية الأولى في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي يُسدل الستار عليها اليوم على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وحلقت البطلة البارالمبية نورة الكعبي بالمركز الأول في دفع الجلة أف 32، فيما حصلت ذكرى الكعبي على الميدالية البرونزية في المسابقة نفسها.

وفاز عبدالله مصباحي بفضية رمى القرص أف 54 و55، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى السوري وسام الرزق، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب نييدري من لاتفيا.

وفي مسابقة دفع الجلة سيدات الفئة أف 33 و34 حصدت الإمارات ميداليتين فضية وبرونزية عن طريق سارة الجنيبي وإنصاف النعيمي على التوالي، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى الجزائرية صفية جلال التي كانت قد حطمت الرقم العالمي في مسابقة دفع الجلة الفئة أف 56 و57 المسجل باسمها في ختام منافسات اليوم الأول.

وبانتهاء منافسات اليوم الثاني نجح المنتخب الوطني في حصد خمس ميداليات ملونة ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

ولم يجد السويسري مارسيل هوك نجم «بارالمبية طوكيو» والحائز على أربع ذهبيات في النسخة البارالمبية الأخيرة، أي صعوبة في التحليق بذهبية 1500 متر رجال. وحصد السوري علي أسعد ذهبية دفع الجلة رجال أف 11، وحلقت الألمانية مارلي مينيجي بذهبية 1500 متر تي 54، وفي مسابقة القفز الطويل سيدات الفئة ت 20، 37، 46، 47 جاءت التركية فاطمة داملا في المركز الأول، وظفر العراقي عباس الدراجي بذهبية مسابقة 400 متر رجال الفئة تي 36 و37.

وابتسمت ذهبية وفضية رمى الرمح أف 12، 13، 38 إلى كولومبيا عن طريق خوسيه جورجيو ولويس فيرنان، وفي مسابقة 100 متر رجال الفئة تي 47 فاز البريطانيان إيمانويل كوكر وأولا أبيدوقن بالمركزين الأول والثاني، واختتم البطل البارالمبي التونسي وليد شكيلة مشاركته في الحدث بالفوز بذهبية 100 متر رجال على الكراسي المتحركة تي 33، 34.

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