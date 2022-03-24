الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

عاد مدرب فريق الإمارات أيمن الرمادي، إلى قيادة تدريبات فريقه بعد غياب إجباري بسبب «فيروس كورونا»، وكتب الرمادي على حسابه في «فيس بوك»، مؤكداً تعافيه، وموجهاً الشكر لكل من دعمه في الفترة السابقة.

عبيد

شهدت صفوف نادي النصر ظهور الجزائري مهدي عبيد مجدداً في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن تشكل عودته دعماً كبيراً لوسط ملعب «العميد» في الفترة المقبلة.

إداري

عبر مراقبون عن استغرابهم من تعيين اتحاد لعبة جماعية لإداري شاب، كونه يفتقد الخبرة اللازمة التي تمكنه من القيام بمسؤولياته على النحو المطلوب، رغم حماسه الكبير في شغل المنصب.

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