«هنري كامارا» يرد على أحمد حسن: لدينا أفضل لاعب أفريقي.. تصريحاته كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - رد هنري كامارا لاعب المنتخب السنغالي السابق على تصريحات أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، التي أكد من خلالها أنه يرى أن منتخب السنغال ليس منافسا قويا ويمتلك ميسي أو مبابي، كما أن منتخب مصر قادر على تعويض الفوارق الفنية والبدنية من خلال الروح القتالية وحالة الإصرار لدى اللاعبين.

يصطدم المنتخب الوطني بنظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل في مباراة مرتقبة وحاسمة ومصيرية للفراعنة أمام أكثر من 65 ألف مشجع بستاد القاهرة الدولي في لقاء تاريخي للفراعنة من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم بقطر.

وقال «كامارا»، خلال حديثه بموقع «galsenfoot» السنغالي: «نعم ، ليس لدينا ميسي ولا مبابي، لكنه نسي أن لدينا ساديو ماني، أفضل لاعب في القارة الأفريقية، وبالإضافة إلى ساديو ماني لدينا بلا شك أفضل فريق في إفريقيا».

وأضاف: «كوّن المدرب أليو سيسيه مجموعة قوية ذات عقلية هائلة، كان الجميع قادرين على رؤية الدليل على ذلك خلال كأس إفريقيا للأمم ونجحوا في حصد اللقب لا أحد ينسى ذلك نهائيًا».

وتابع: «المهم في مباراة منتخب مصر في القاهرة العودة بنتيجة إيجابية مع تجنب الهزيمة، سياق المباراة مختلف عن نهائي كأس إفريقيا للأمم، سيكون المنتخب المصري أمام جمهوره سيتعين عليهم فعل كل شيء لتحقيق الفوز».

وواصل: «المباراة ستكون بها مساحات وستكون الكفاءة هي المفتاح، نحن بحاجة للتسجيل في القاهرة لبدء مباراة الإياب في أفضل الظروف الممكنة».

ويصطدم المنتخب الوطني بنظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل في مباراة مرتقبة وحاسمة ومصيرية للفراعنة أمام أكثر من 65 ألف مشجع بستاد القاهرة الدولي في لقاء تاريخي للفراعنة من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم بقطر.