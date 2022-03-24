«محتاجين الـ 100 مليون».. كيروش يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، وذلك قبل مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأكد كيروش، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الأربعاء، أن المنتخب يحتاج أن يكون الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد خلف الفريق، مشيرأً إلى أن المباراة "هي تحد كبير لنا وأتمنى أن نكون مستعدين لها".

وأضاف المدرب البرتغالي: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة للتأهل إلى كأس العالم، وده السبب اللي خلى كل اللاعبين لديها الثقة أنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وتابع: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا في القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى في السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبين متحمسين ولديها تحدي قوي وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل، وكلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح كارلوس كيروش: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".