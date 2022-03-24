بالتفاصيل.. لاعب الزمالك ينجو من حادث سير مروع على الطريق الدائري

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك لحادث مروع على الدائري خلال الساعات القليلة الماضية ولكنه في حالة صحية جيدة بعد رفع الونش السيارة الخاصة به.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، بأنه بخير ولم يذهب من الأساس إلى المستشفى وفي حالة جيدة في لوقت الحالي.

وخاض يوسف أوباما مع الزمالك هذا الموسم حسب موقع ترانسفير ماركت 15 مباراة بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري المصري ولم ينجح في تسجيل أي هدف وصنع هدف وحيد فقط.

فميا شارك في 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ونجح في تسجيل 3 أهداف ونجح في صناعة هدف بواقع مشاركة 1030 دقيقة بواقع 512 دقيقة في بطولة الدوري المصري فيما شارك في 518 دقيقة في دوري أبطال أفريقيأ.