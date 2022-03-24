شكرا لقرائتكم خبر عن علي درويش: استاد القاهرة مثل ملاعب أوروبا.. وعلى الجماهير تشجيع المنتخب لآخر دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، استعداد الملعب لاستقبال المباراة المهمة أمام السنغال المؤهلة لنهائشيات كأس العالم قطر 2022.

وقال درويش في تصريحات تليفزيونية: "الاستاد الرئيسي تم إحلاله وتجديده وتطويره في 2019، من الأمانة أن نحافظ عليه، أى شيء يتم إتلافه يتم تغييره بنفس الكفاءة، النجيلة لها صيانة بشكل يومى وأسبوعى، ويتم معالجتها بشكل مستمر".

وتابع: "الملعب في أفضل حالاته وبدون مبالغة صورة طبق الأصل من ملاعب أوروبا، لأن الشركة التي صممت الملاعب هناك هي نفس الشركة التي صممت الملاعب هنا".

وأكمل: "سيتم فتح البوابات من الساعة 2 ظهرا وتم التصديق على عدد 60 ألف مشجع، الممنوعات معروفة، الفان آى دي أساسي مع التذكرة، الجمهوى سوف يحضر للاستمتاع وكل سبل الراحة متوفرة، أوصيهم بالتشجيع من أول لآخر دقيقة مهما كانت النتيجة". وأتم: "الجمهور الآن واعٍ وسيحافظ على الملعب وبإذن الله سوف نحقق الفوز".