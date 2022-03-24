شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: حاولت ضم شريف للاتحاد السكندرى.. وكيروش "مش مقتنع به" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري السابق، أنه حاول ضم محمد شريف لصفوف زعيم الثغر، قائلا: "كنت أرغب فى ضم محمد شريف لنادي الاتحاد السكندري قبل انضمامه لإنبي".

وأوضح طلعت يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "لكن لخلافات مادية فشل إتمام الصفقة، كان له طلبات مادية فوق استطاعتنا، وأشعر أن كيروش غير مقتنع بشريف".

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وشهدت القائمة انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى.

وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح، وخط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه".