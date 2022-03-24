شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: حاولت ضم شريف للاتحاد السكندرى.. وكيروش "مش مقتنع به" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري السابق، أنه حاول ضم محمد شريف لصفوف زعيم الثغر، قائلا: "كنت أرغب فى ضم محمد شريف لنادي الاتحاد السكندري قبل انضمامه لإنبي".
وأوضح طلعت يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "لكن لخلافات مادية فشل إتمام الصفقة، كان له طلبات مادية فوق استطاعتنا، وأشعر أن كيروش غير مقتنع بشريف".
وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح، وخط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه".