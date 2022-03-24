شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه اليوم طلائع الجيش وديا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إيسترن كومبانى تحت قيادة علاء عبد العال اليوم الخميس، نادى طلائع الجيش، وديا استعدادا لمواجهة النادى الأهلى في إطار الأسبوع الرابع عشر والمقرر لها 12 أبريل المقبل.

وستقام المباراة في الثانية والنصف ظهرا على استاد جهاز الرياضة، والتي سوف يستغلها علاء عبد العال في تجربة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون والاطمئنان على الأساسيين، ولتصحيح الأخطاء التي وقع اللاعبون فيها في المباريات الماضية.

وبدأ إيسترن كومبانى التدريبات يوم الاثنين، بعد إجازة 3 أيام بعد مواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الثالث عشر من الدورى والتي أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة 3 أيام "الجمعة والسبت والأحد" بعد توقف الدورى نظرا لانشغال المنتخب بمباراتى السنغال الفاصلتين المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى المؤهلتين لكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك اللاعبون في التدريبات بشكل خفيف في بداية الاستعداد لمواجهة النادى الأهلى في الأسبوع الرابع عشر والمقرر لها 12 أبريل المقبل، في مباراة صعبة على الفريق والتي يأمل علاء عبد العال في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الخروج من منطقة الخطر.