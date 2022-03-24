شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: فضلت الزمالك على الأهلى رغم عرض الـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الواحد، نجم الزمالك السابق، النقاب عن رغبة النادي الأهلي في ضمه عقب مشاركته بمنافسات كأس العالم للشباب عام 2001.

وقال عبد الواحد فى تصريحات تليفزيونية: "بعد عودتي من المونديال ناديا الأهلي والزمالك كانا يرغبان في ضمي، حسن فريد رئيس نادي الترسانة أبلغني أن الأهلي والزمالك يريدان ضمي، وأبلغني أنه يريد أعلى مبلغ لكي يقوم ببيعي".

وأضاف: "جلست مع عدلي القيعي وأبلغنى أن النادي حصل على توقيع لاعبين من منتخب الشباب، والقيعي عرض علي عقدا لمدة 5 سنوات مقابل 50 ألف جنيه في الموسم".

واختتم: "ذهبت إلى رئيس الترسانة وأبلغته أنني أريد الانضمام لـ الزمالك ولا أريد الأهلي، وتغيبت عن التدريبات، وسافرت بلدي، لأنني أردت الانتقال للأبيض".