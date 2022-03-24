شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: كيروش بدأ يسمع لمساعديه وأتمنى ألا نندفع أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة السنغال ستكون صعبة، ولكن على كيروش أن يبدأ اللقاء بتوازن وعدم الاندفاع الهجومي خلال اللقاء.

وأضاف طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا أتوقع أن يبدأ تريزيجيه كلاعب ثالث في خط الوسط أمام السنغال، ومفتاح لعب السنغال هى الجبهة اليسرى".

وأكمل: "كارلوس كيروش أصبح يسمع لمساعديه مؤخرا، وهذا من أسباب تفاؤلي لتحقيق الهدف والصعود لكأس العالم".