شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: كيروش بدأ يسمع لمساعديه وأتمنى ألا نندفع أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة السنغال ستكون صعبة، ولكن على كيروش أن يبدأ اللقاء بتوازن وعدم الاندفاع الهجومي خلال اللقاء.
وأضاف طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا أتوقع أن يبدأ تريزيجيه كلاعب ثالث في خط الوسط أمام السنغال، ومفتاح لعب السنغال هى الجبهة اليسرى".
وأكمل: "كارلوس كيروش أصبح يسمع لمساعديه مؤخرا، وهذا من أسباب تفاؤلي لتحقيق الهدف والصعود لكأس العالم".
ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورا جماهيريا يتجاوز 60 ألف مشجع، وهو السلاح الذى يعول عليه كثيرا لتحقيق انتصار واقعي ومريح يخفف من الضغوطات على الفراعنة في مباراة الإياب، حيث تحددت في وقت سابق أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.
ويتوقع أن يبدأ كيروش المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه الرباعي الدفاعي الونش وعبد المنعم وفتوح وعمر كمال، وفي الوسط الثلاثي النني والسولية وحمدي فتحي وفي الهجوم صلاح ومرموش ومصطفى محمد.