ياسر الشنوانى: جمهور ليفربول يفضل تشجيع محمد صلاح عن ساديو مانى

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القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر الشنوانى، نجم فريق المصرى البورسعيدي السابق، أن جمهور فريق ليفربول الإنجليزى يفضل تشجيع محمد صلاح عن ساديو مانى بسبب إنجازات الفرعون المصرى، والمساهمة بشكل كبير فى حسم فريق الريدز بطولات كثيرة.

وأضاف ياسر الشنوانى خلال تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح قريب من تجديد تعاقده مع فريق ليفربول خلال المرحلة المقبلة، عقب الإنجازات التي حققها مع الفريق، وأصبح من أساطير الفريق الإنجليزى، ولكن لا بد من تقارب وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادى.

وأوضح نجم فريق المصرى البورسعيدي السابق أن محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى يشارك فى التدريبات الجماعية بشكل قوى للفريق، رغم عدم المشاركة فى المباريات بشكل أساسى. وأوضح الشنوانى أن منتخب مصر قادر على الفوز والتأهيل إلى نهائيات بطولة كأس العالم.