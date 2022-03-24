شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يتحدث عن عبقرية الجوهرى واللعب بجوار حسام حسن وجمال عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الكاس، نجم المنتخب الوطني الأسبق، إن الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للفراعنة لم يكن مدرباً دفاعياً كما يتصور البعض.

وأشار الكاس في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الجوهرى كان يلعب بطريقة 3-5-2 ويعتمد على أكثر من 4 أو 5 لاعبين أصحاب نزعة هجومية.

وأوضح أن الجوهري كان عبقرياً ولن يتكرر في مجال التدريب مرة أخرى، مؤكداً أنه تعلم الكثير من الجوهري. وعن اللعب بجانب الثنائي جمال عبد الحميد وحسام حسن، قال الكاس إن الثنائي من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية في خط الهجوم.

وأشار إلى أن حسام حسن كان مهاجماً فذاً في المجهود البدني والتحركات المستمرة، مؤكداً أن جمال عبد الحميد كان رائعاً في استغلال ضربات الرأس.