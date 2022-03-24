شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زيزو: سنحقق ما يريده المصريون.. ونطلب دعم الجمهور أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى، أن اللاعبين سيحققون كل ما يريده المصريون بالتأهل إلى كأس العالم من خلال المباراتين المهمتين أمام السنغال، والمقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

وقال زيزو فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "إن مواجهتى السنغال تعدان أهم مباراتين فى حياتنا كلاعبين فى المنتخب، فنحن نعرف ما يريده الشعب المصرى وسنحققه، فنحن على أتم إستعداد للمباراة".

وطلب زيزو من الجمهور المقرر تواجده فى المباراة أن يدعم المنتخب ويسانده خلال اللقاء ويشجع الفراعنة طوال الـ 90 دقيقة لتحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز.

ويلتقى المنتخب الوطنى نظيره السنغالى 25 مارس فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج.