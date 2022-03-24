شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: حظوظنا كبيرة فى التأهل للمونديال.. وصلاح يتحمل عبئا ثقيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني هو المسئول الأول عن المنتخب، موضحا أن كيروش يجب أن يعمل خلال هذه الفترة باستقلالية تامة، مستشهدا بولاية الجوهري للمنتخب الوطني ومدى الانضباط الذي يضعه في معسكرات المنتخب.

وأضاف رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "التركيز يجب أن يكون في أعلى مستوى، ولا يجب أن ينقطع هذا التركيز بعد مباراة الجمعة الأولى، ومهم ألا يصل التركيز لمرحلة التوتر".

وواصل رمزي: "يجب ألا يتحمل محمد صلاح كل الحمل وحده، نحن نلعب كرة جماعية ولا بد أن يتوزع الحمل والمسئولية على جميع اللاعبين، والأجواء الحالية تذكرني بالفترة التي تأهلنا فيها لكأس العالم مع الجوهري في مونديال 1990".

وتابع نجم وقائد منتخب مصر السابق: "لا بد أن نثق في قدراتنا، نمتلك أفضل لاعب في العالم والفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة الأمم الأفريقية، ونملك حظوظ كبيرة في حسم بطاقة التأهل للمونديال العالمي".

ويرى هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود حسن ترزيجيه لاعب منتخب مصر وباشاك شهير التركي قد يكون أحد الأوراق الرابحة في مباراة السنغال، قائلا: "بالنسبة لي أفضل البدء بعمر كمال في مركز الظهير على حساب إمام عاشور الذي لعب نهائي إفريقيا، وتريزيجيه مكان مرموش بسبب عامل الخبرات والتفاهم مع صلاح".

وقال نجم منتخب مصر السابق: "الننى لاعب مميز للغاية ولا بديل عنه في وسط المنتخب، ويملك شخصية تمكنه من تجاوز كل الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأتم تصريحاته: "لا أتوقع حدوث مفاجأت في التشكيل، لكن يجب ان نلعب بهدوء ولا نستعجل تسجيل الأهداف، التأهل يحسم من شوطين نلعب الجمعة الشوط الأول، والشوط الثاني هناك في داكار والمفترض أن تمتد حالة التركيز حتى اللقاء الثاني في السنغال".