شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: زيادة ساعات العمل وعربات احتياطية تزامنا مع مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أبو زيد، مسئول محطة أرض المعارض ومحطة الاستاد في الخط الثالث بمترو الأنفاق، عن الاستعداد لمباراة مصر والسنغال يوم غد الجمعة.

وقال أبو زيد في تصريحات تليفزيونية: "سيتم زيادة عدد شبابيك التذاكر في محطات المترو، وسيتم توفير أماكن منفصلة أخرى في محطات المترو لتوزيع التذاكر"، متابعا: "هناك خطة للعمل مع الجماهير قبل وبعد المباراة، وسيتم زيادة عدد موظفين الأمن داخل المحطات".

وأضاف: "خلال إقامة المباراة ستكون هناك في الإذاعة الداخلية متابعة للمباراة، وواصل أبو زيد: "جهزنا عربيات فارغة تبقى موجودة بشكل احتياطي للتعامل مع أى زيادة جماهيرية، بجانب أنه تقرر زيادة العمل ساعة إضافية من أجل منح الجماهير فرصة استخدام المترو للرحيل بعد المباراة".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر والسنغال على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج.