شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: زيادة ساعات العمل وعربات احتياطية تزامنا مع مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أبو زيد، مسئول محطة أرض المعارض ومحطة الاستاد في الخط الثالث بمترو الأنفاق، عن الاستعداد لمباراة مصر والسنغال يوم غد الجمعة.
وقال أبو زيد في تصريحات تليفزيونية: "سيتم زيادة عدد شبابيك التذاكر في محطات المترو، وسيتم توفير أماكن منفصلة أخرى في محطات المترو لتوزيع التذاكر"، متابعا: "هناك خطة للعمل مع الجماهير قبل وبعد المباراة، وسيتم زيادة عدد موظفين الأمن داخل المحطات".
وأضاف: "خلال إقامة المباراة ستكون هناك في الإذاعة الداخلية متابعة للمباراة، وواصل أبو زيد: "جهزنا عربيات فارغة تبقى موجودة بشكل احتياطي للتعامل مع أى زيادة جماهيرية، بجانب أنه تقرر زيادة العمل ساعة إضافية من أجل منح الجماهير فرصة استخدام المترو للرحيل بعد المباراة".