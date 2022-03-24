زيزو: نسعى للفوز لإسعاد الجماهير.. وخسارة أفريقيا لا تُنسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر، أن خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، لا تُنسى، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يسعى للفوز لإسعاد الجماهير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، يومي 25 و29 من الشهر الجاري، في التصفيات النهائي المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال زيزو في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "خسارة أفريقيا لا تُنسى ونشاهد المباراة كثيرًا، ونرى السلبيات التي نحتاج تطويرها والمباراة ستكون مختلفة تمامًا، كأس العالم حلم الجميع يحلم به".

وأضاف: "مستعدون للمباراة بشكل جيد والمعسكر إيجابي واللاعبون جميعهم مركزون، فهم أهم مباراتين في حياتك وعلى أتم الاستعداد لمباراة الجمعة المقبلة".

واختتم زيزو: "نريد أن يكون الاستاد كامل العدد، وإن شاء الله نفرح الجماهير بالفوز".