"نهائي كأس العالم".. رسائل من كيروش قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عدة رسائل للجماهير، واللاعبين قبل مواجهة السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن القارة الأفريقية.

وقال كيروش في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كل شيء يسير بشكل طيب ولا يوجد إصابات وهناك روح طيبة بين اللاعبين".

وتحدث عن الأجواء داخل المعسكر، قائلًا: "المباراة تعتبر نهائي كأس العالم بالنسبة لمصر، لدينا فرصة من أجل التأهل لكأس العالم، هناك حماس كبير وثقة وإيمان بالذات قبل المباراة".

وتابع: "طبيعي أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا أو الخصم وهو منتخب السنغال، طبيعي أن الناس تفهم كون المباراة 180 دقيقة منها 90 في القاهرة".

وأضاف: "طبيعي أن اللاعبين مع وجود الجماهير من الممكن أن يضحوا بانفسم من أجل التأهل، هذا تحدي كبير سوف نستمتع به ليس فقط الفريق من سيضحي بل الجماهير أيضا".

وتحدث إلى الجماهيرة قائلًا: "لدي رسالة للجماهير المصرية، يوم الجمعة نحن نريد 100 مليون مصري متحدين على قلب رجل واحد، نحن نحترم فريق السنغال، وخلال 48 ساعة نحاول أن نضع علم مصر في كل نافذة داخل البيوت المصرية".

وواصل: "نطلب من كل أولياء الأمور والأباء أن يرتدي الأبناء الصغار قميص منتخب مصر.. نريد جمهور متحمس داخل الاستاد ومستعد للتحمل والمعاناة لأننا نواجه السنغال، لكنهم اللاعب رقم 12 في المنتخب"

وأردف: "الجمهور يجب أن يرتدي قميص المنتخب وفي أي لحظة يمكن أن يخرج محمد صلاح من الفريق ويدخل اللاعب رقم 12 بدلا منه".

واختتم قائلًا: "نحن نريد من الجمهور أن يلعب أيضا لا أن يأتي لمشاهدة المباراة من المدرجات".

وتقام مباراة الذهاب أمام السنغال على ستاد القاهرة الجمعة المقبلة في تماما التاسعة والنصف مساءًا، قبل أن يجتمع الفريقان الثلاثاء في العودة بالسنغال.