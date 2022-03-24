"جمع المال لا يجعلك سعيدا".. بوغبا يكشف عن تفاصيل إصابته بالاكتئاب

كشف النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد عن تفاصيل معاناته من نوبات اكتئاب خلال مسيرته الاحترافية.



وأصبح بوغبا -المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018- أغلى لاعب في العالم عندما تعاقد معه مانشستر يونايتد مجددا أغسطس/آب 2016 في صفقة انتقال من يوفنتوس مقابل 117 مليون دولار.



ونال بوغبا (29 عاما) النصيب الأكبر من الانتقادات خلال فترة الأداء المتذبذب لمان يونايتد، فلم يتوج مع الفريق بأي لقب منذ أن فاز معه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي عام 2017.



وفي حديث لصحيفة "لو فيغارو" (Le Figaro) خلال وجوده مع المنتخب الفرنسي حاليا، كشف بوغبا عن أنه كان عليه التعامل مع أزمات شخصية خارج الملعب.



وأوضح النجم الفرنسي "أصبت بالاكتئاب خلال مسيرتي، لكننا لن نتحدث عن هذا الأمر.. أحيانا لا تعرف أنك تعاني من هذا، تريد أيضا عزل نفسك والبقاء وحدك. هذه علامات لا لبس فيها".



وأشار بوغبا إلى أن معاناته بدأت خلال فترة تولي جوزيه مورينيو منصب مدرب "المانيو".



وتوترت العلاقة بين بوغبا ومورينيو خلال فترة تولي الأخير منصب المدير الفني لمانشستر، وفقد بوغبا موقعه قائدا ثانيا للفريق في سبتمبر/أيلول 2018.



وقال بوغبا "بدأت المعاناة عندما كنت ألعب تحت قيادة جوزيه مورينيو في يونايتد".



وأضاف أنه في مثل هذا الوقت "توجه أسئلة لنفسك، وتتساءل عما إذا كنت مخطئا، لأنك لم تمر بمثل هذه اللحظات في حياتك".



ولفت بوغبا إلى أن الثراء والإشادات التي يحظى بها لاعب كرة القدم المحترف لا تمنع مرور اللاعبين بأوقات عصيبة.



وتابع "جميع الرياضيين البارزين يمرون بهذه اللحظات، لكن قليلين من يتحدثون عنها. لا بد وأن تشعر به (الاكتئاب) في جسدك أو في رأسك وربما يستمر هذا لشهر أو حتى لعام، طالما أنك لست بخير. لكن لا داعي لقول ذلك بشكل علني على أي حال".



وختم "نحصد الكثير من المال ولا نشكو حقا، لكن هذا لا يمنع أننا قد نمر بلحظات أكثر صعوبة من اللحظات التي يمر بها الآخرون. حالنا كحال الآخرين.. هل جمع المال يجعلك دائما سعيدا؟ الأمر ليس كذلك. نحن في كرة القدم لسنا أبطالا خارقين، وإنما نحن بشر".



المصدر : وكالات