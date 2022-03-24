نكشف معيار اختيار اتحاد الكرة للأساطير المدعوين فى مباراة مصر والسنغال

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن اختيار الأساطير المدعوين لحضور مباراة منتخبنا أمام السنغال هو تحقيق بطولات وإنجازات مع المنتخب بالإضافة لتحقيق بعضهم إنجاز الصعود لكأس العالم كلاعبين.

ويواجه منتخبنا السنغال في المواجهة المحدد لها فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة الأساطير المدعوين كلا من أحمد الكاس، حسنى عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجى جدو، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هانى رمزي، طارق مصطفى، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدى عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هانى سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادى محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام ميدو، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيى، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقى غريب، سامى الشيشيني، محمد عمارة وإسماعيل يوسف.