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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 \3\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الأحداث المهمة، منها تعرض يوسف أوباما لحادث سير، ودعوة أساطير العالم لمباراة مصر والسنغال. 

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي

 صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية بالنادى الاسماعيلى ، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية الاخيرة التى نجح فيها مجلس يحيي الكومى  .

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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