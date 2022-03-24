شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 23 \3\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، منها تعرض يوسف أوباما لحادث سير، ودعوة أساطير العالم لمباراة مصر والسنغال.

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي