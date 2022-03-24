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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 23 \3\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الأحداث المهمة، منها تعرض يوسف أوباما لحادث سير، ودعوة أساطير العالم لمباراة مصر والسنغال. 

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي

 صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية بالنادى الاسماعيلى ، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية الاخيرة التى نجح فيها مجلس يحيي الكومى  .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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