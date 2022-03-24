شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات عماد النحاس فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، من لجنة الكرة إقامة معسكر مغلق ببرج العرب لمده 5 أيام ابتداء من غد الخميس 24 مارس الجارى وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مارس.

جاء ذلك لفرض حالة من الهدوء لدى اللاعبين والعمل على تغيير بعض من الأمور الفنية ورفع المعدل البدني للاعبين. الأمر الذى رفعه لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد رئيس النادى محمد مصيلحى والذي أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على المعسكر، وتوفير كل السبل لتصحيح مسار سيد البلد.