شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات عماد النحاس فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، من لجنة الكرة إقامة معسكر مغلق ببرج العرب لمده 5 أيام ابتداء من غد الخميس 24 مارس الجارى وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مارس.
جاء ذلك لفرض حالة من الهدوء لدى اللاعبين والعمل على تغيير بعض من الأمور الفنية ورفع المعدل البدني للاعبين. الأمر الذى رفعه لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد رئيس النادى محمد مصيلحى والذي أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على المعسكر، وتوفير كل السبل لتصحيح مسار سيد البلد.
ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين، ومدى الاستفادة من المعسكر، حيث ستكون أول مواجهة ودية أمام فاركو يوم السبت المقبل.
فى سياق آخر، يترقب محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد فرصة العودة للمشاركة أساسيا في مباريات زعيم الثغر، خصوصا بعد رحيل التوأم حسن وتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.
ويبذل عبد المنصف قصارى جهده في التدريبات الجماعية لإثبات جدارته ونيل رضا الجهاز الفني الجديد، وتأكيد قدرته على حماية عرين زعيم الثغر رغم تقدم عمره، خصوصا أن "أوسة" يرفض فكرة الاعتزال في الوقت الحالي.
وشارك عبد المنصف في أول 6 مباريات أساسيا بمسابقة الدورى العام أمام سموحة، فيوتشر، بيراميدز، الجونة، المقاصة وفاركو، ليجلس بعد الحارس بديلا أمام سيراميكا بكأس مصر ثم يعود مرة أخرى لحراسة مرمى سيد البلد أمام المصرى ثم يجلس بديلا أمام إيسترن كومبانى، طلائع الجيش والإسماعيلى ويخرج من القائمة أمام إنبى.