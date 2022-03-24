شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لـ8 لاعبين فى الإسماعيلى غدا قبل ودية عرب أفريكانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إقامة مران صباحي لثمانية لاعبين على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، يأتى ذلك ضمن برنامج الاعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، بغرض رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، على أن يخوض باقى أعضاء الفريق التجربة الودية التي ستقام غدًا أمام فريق عرب أفريكانو على ملعب أحد الفنادق المطلة علي بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن البطولة المحلية توقفت بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين، وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال خالد سعيد، كما اشتمل المران على تدريبات خططية.

وخصص الجهاز الفني تدريبات لكل خط منفصل، حيث تدرب الخط الدفاعي تحت قيادة المدير الفني حمد إبراهيم، فيما تدرب خط الوسط والهجوم تحت قيادة تحت قيادة عطية السيد المدرب العام، وأحمد سمير فرج المدرب المساعد، فى حين أدى حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.

وعلى هامش المران واصل الثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة تدريباتهما التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.