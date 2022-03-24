شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سيكازوى حكم الأهلى والهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022، المقرر لها الثالث من شهر أبريل المقبل (ثاني أيام رمضان)، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً في الأول من نفس الشهر.

وتم إسناد إدارة المباراة تحكيميا إلى الزامبى جانى سيكازوى، والذى سبق له إدارة عدة مباريات للفرق المصرية سواء الأندية أو المنتخب، ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن سيكازوى حكم المباراة المرتقبة:

- من مواليد 1979 ويبلغ من العمر 43 عاما.

- يعمل مدرسا، بجانب عمله فى التحكيم.

- انضم للقائمة الدولية عام 2010.

- أسند إليه إدارة مباراتين فى نهائيات كأس العالم 2018 .

- وصل رصيده من المباريات فى نهائيات كأس أمم أفريقيا إلى 10 لقاءات.

- سبق له إدارة عدة مباريات للفرق المصرية عامة والأهلى خاصة.

- آخر لقاء أداره للأهلى كان أمام صن داونز فى مايو الماضى.