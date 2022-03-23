جنابري يغيب عن المنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحل سيرج جنابري عن معسكر المنتخب الألماني لكرة القدم بسبب معاناته من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وسيغيب بذلك عن المباراتين الوديتين أمام منتخبي إسرائيل وهولندا، وقد حل جوليان براندت مكانه. وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن جنابري غادر معسكر المنتخب لكن الفحوص لم تكشف عن إصابته بعدوى فيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب. كذلك يفتقد نيكلاس زوله وليون جوريتسكا اللياقة المطلوبة للمشاركة مع المنتخب، ولم ينضم زميلهما جوشوا كيميش إلى المنتخب نظرا لانشغاله باستقبال مولوده الثالث.

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