7 ألعاب تشعل التنافس بدوري المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ووزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ أمس، النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والنسخة الأولى للألعاب المختلفة للبنين والبنات، في حفل أقيم بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وعدد من مسؤولي وزارتي الرياضة والتعليم والاتحادات الرياضية

وستشهد النسخة الثالثة من دوري المدارس التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث أطلقت بجانب كرة القدم، ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، وتقام منافساتها للفرق المدرسية من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة (لأعمار من 12 إلى 18 سنة)، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (لأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها مرحلة بطولة المملكة للنخبة، التي ستقام في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي أن «الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مكن وزارة الرياضة من إطلاق مشاريع ومبادرات رياضية متنوعة، ومن ضمنها مشروع دوري المدارس بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم»، مضيفا «اليوم نمضي مجددا مع وزارة التعليم في مشروع دوري المدارس ليسهم في تنمية وتطوير المواهب الرياضية في مدارس التعليم العام، فبعد النجاح السابق للدوري في رياضة كرة القدم أضيفت ألعاب رياضية متنوعة للبنين والبنات ستثري من منافسات الدوري وستسهم في تنمية المواهب المدرسية».

وقدم وزير الرياضة شكره وتقديره لوزير التعليم، قائلا «نشكر معالي وزير التعليم على هذا التعاون المتجدد والمثمر بين الوزارتين، ونتطلع إلى نجاحات واسعة يحققها دوري المدارس».

من جانبه، قال وزير التعليم حمد آل الشيخ «سعدنا في هذا اليوم بتدشين دوري المدارس لهذا العام ليستمر في تحقيق أهدافه، ونحن في وزارة التعليم نسعد بالتعاون القائم مع وزارة الرياضة في هذا المشروع وفي جوانب التدريب والتطوير»، مضيفا «دوري المدارس سيسهم في بناء مجتمع صحي رياضي حيوي، فالرياضة المدرسية تشهد تفاعلا مستمرا، والرياضة أصبحت نمط حياة، وقد عملنا في الوزارة على تطوير النشاط الرياضي لأهميته، ولدينا كفاءة عالية في مجال التربية الرياضية».