بريطانيا وأيرلندا تطمحان لاستضافة يورو 2028

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت بريطانيا وأيرلندا، بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ملفا أوليا لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028).

وأكدت الاتحادات الوطنية الخمسة في بيان مشترك أمس أنها تقدمت بـ «تعبير عن الاهتمام» وقد حظي بدعم حكومات المملكة المتحدة وأيرلندا وأسكتلندا وويلز.

وجاء ذلك في اليوم الأخير من المهلة المحددة للدول لإبداء الرغبة في استضافة البطولة، وقد ذكرت صحيفة «ذا تايمز» قبل أيام أنه لم تكن هناك معارضة لطلب المملكة المتحدة وأيرلندا.

وأشار بيان الاتحادات إلى أن الملف الأولي يتضمن إبداء القدرة على استضافة بطولة بمشاركة 32 منتخبا، وذلك في حال قرر اليويفا زيادة عدد المنتخبات في النهائيات من 24 إلى 32 منتخبا.

وكانت الاتحادات قد كشفت عن رغبتها في طلب استضافة يورو 2028 في السابع من فبراير الماضي، بعد أن كشفت دراسة جدوى أن استهداف استضافة البطولة القارية يحمل فرصة أقوى من استهداف استضافة مونديال 2030.

وجاء في بيان الاتحادات «عبر هذه الشراكة الفريدة، سنتخذ الخطوات المقبلة المناسبة ونطمح لاستضافة بطولة أوروبية ناجحة تمثل احتفالية كروية رائعة للجماهير والمنتخبات».

وأضاف البيان «نعتقد أن يورو 2028 ستكون واحدة من أبرز الفعاليات الرياضة في المملكة المتحدة وأيرلندا. هذه الشراكة غير المسبوقة للاتحادات الخمسة تقدم شيئا مميزا لكرة القدم الأوروبية».