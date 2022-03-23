مانشستر يونايتد يفاوض هاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مانشستر يونايتد محادثات مع مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاج، حيث يواصل مانشستر يونايتد سعيه لتعيين مدير فني جديد للفريق. وكان رالف رانجنيك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل موقت في نوفمبر الماضي، بعد إقالة أولي جونار سولشاير. والتقى تن هاج بمسؤولين في مانشستر يونايتد لإجراء محادثات بشأن إمكانية توليه المنصب. ويتولى هاج تدريب أياكس منذ عام 2017. ويتصدر أياكس حاليا الدوري الهولندي، ويسعى تن هاج لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة. كما يحظى مدرب باريس سان جيرمان ماوريتسيو بوتشيتينو، بإعجاب مانشستر يونايتد. كذلك ارتبط اسم المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، والمدير الفني لأشبيلية، جولن لوبيتيجي بتولى تدريب مانشستر يونايتد.

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