من الشارقة نعانق السادسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لإعلان تأهله مباشرة لكأس العالم للمرة السادسة عندما يلتقي مساء اليوم بنظيره الصيني على استاد الشارقة بالإمارات ضمن لقاءات الجولة التاسعة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بتصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لمونديال 2022.

يدخل الأخضر المواجهة وهو في صدارة المجموعة، ويدرك أن تحقيق الفوز سيريحه من عناء الدخول في حسابات أخرى ويؤهله دون الحاجة إلى نتيجة مباراته الأخيرة أمام أستراليا بجدة، إلا أن المواجهة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب الصيني صاحب مواقف سابقة أمام الأخضر ويسعى لترك بصمة في التصفيات بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر أو عبر الملحق.

ويملك الأخضر 19 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن المنتخب الياباني الذي يخوض نزالا صعبا اليوم أيضا عندما يحل ضيفا على أستراليا الثالثة برصيد 15 نقطة.

كما يلتقي ضمن المجموعة، فيتنام مع عمان على استاد ماي دينه في هانوي.

وتهم نتيجة مباراة أستراليا واليابان، المنتخب السعودي كثيرا، حيث إن فوز اليابان يعلن دخول الأخضر مواجهة الصين وهو متأهل رسميا، فحينها ستخرج أستراليا من سباق التأهل المباشر.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي.

نتائج الجولات الماضية

الأولى: فوز عمان على اليابان 1-0 بسويتا، والسعودية على فيتنام 3-1 بالرياض، وأستراليا على الصين 3-0 في الدوحة

الثانية:فوز السعودية على عمان 1-0 بمسقط، وأستراليا على فيتنام 1-0 في هانوي، واليابان على الصين 1-0 في الدوحة

الثالثة: فوز السعودية على اليابان 1-0 بجدة، وأستراليا على عمان 3-1 في الدوحة، والصين على فيتنام 3-2 في الشارقة

الرابعة: فوز السعودية على الصين 3-2 بجدة، وعمان على فيتنام 3-1 في مسقط، واليابان على أستراليا 2-1 في سايتاما

الخامسة: فوز اليابان على فيتنام 1-0 بهانوي، وتعادل أستراليا مع السعودية 0-0 في سيدني، والصين مع عمان 1-1 في الشارقة

السادسة: فوز السعودية على فيتنام 1-0، بهانوي واليابان على عمان 1-0 في مسقط، وتعادل الصين مع أستراليا 1-1 في الشارقة

السابعة:فوز السعودية على عمان 1-0 بجدة، واليابان على الصين 2-0 في سايتاما، وأستراليا على فيتنام 4-0 في ملبورن

الثامنة: فوز اليابان على السعودية 2-0 بسايتاما، وفيتنام على الصين 3-1 في هانوي، وتعادل عمان مع أستراليا 2-2 في مسقط

أجواء تسبق المواجهة







خسارة أستراليا أمام اليابان تؤهل الأخضر مباشرة قبل أن يواجه الصين



أول مواجهة بين السعودية والصين على أرض محايدة جرت بتصفيات مونديال إسبانيا 1982



التقيا في كوالالمبور في التصفيات التي أقيمت بنظام التجمع وفازت الصين ذهابا وإيابا 4/ 2 و2/ 0



التقيا بتصفيات مونديال إيطاليا 1990 في التصفيات التي أقيمت بنظام التجمع بسنغافورة وفازت الصين 2/ 1



إجمالا، تواجها 6 مرات سابقة بتصفيات المونديال، فازت الصين 4 مرات مقابل فوز للأخضر وتعادل وحيد



يتصدر الأخضر المجموعة برصيد 19 نقطة يليه اليابان (18 نقطة) وأستراليا (15) وعمان (8) والصين (5)، وفيتنام (3).



تشهد تشكيلة مدرب الأخضر هيرف رينارد عودة القائد سلمان الفرج بعد أن غيبته الإصابة أمام عمان واليابان



يفتقد الأخضر نجم وسطه عبدالإله المالكي بسبب الإصابة، كما لم تحسم مشاركة المهاجم فراس البريكانيغيب عن تشكيلة الصين كل من آي كيسن ولو غوفو وفي ناندو وآلان وو لي ووي شيهاو ولي لي وقائده الموقوف وو زي



كيف يتأهل الأخضر؟





فوز اليابان على أستراليا يؤهله حتى حال خسر أمام الصين



فوزه على الصين يؤهله دون التأثر بنتيجة أستراليا واليابان



التعادل مع الصين حال تعادل أستراليا واليابان



خسارته أمام الصين وفوز أستراليا على اليابان يؤجل تأهله للجولة الأخيرة بفرصتين



الجولة العاشرة والأخيرة