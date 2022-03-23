محطات رقمية من تصفيات آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، إلى المراحل النهائية، حيث تقام مباريات الجولتين التاسعة (اليوم) والعاشرة في 29 مارس الحالي. وخلال المراحل الماضية من الدور الحاسم الحالي، نجحت السعودية في تسجيل الرقم الأعلى في الحضور الجماهيري، فيما يتوقع أن يرتفع العدد خلال المباراة الأخيرة للأخضر في التصفيات أمام أستراليا بجدة في حالة تأهله قبلها للمونيال أو حاجته للفوز بنتيجة المباراة المقررة في 29 مارس الحالي. حقائق من المرحلة الحاسمة:





سجلت السعودية الرقم الأعلى في الحضور الجماهيري، عندما تابع 54,124 متفرجا مباراة الأخضر أمام الصين بجدة.



توقع لحضور جماهيري أكبر في المباراة الأخيرة للسعودية أمام أستراليا.



إيران وكوريا الجنوبية ضمنا التأهل المباشر عن المجموعة الأولى، بانتظار تحديد الثالث لخوض الملحق الآسيوي.



المنافسة بالمجموعة الثانية انحصرت بين السعودية واليابان وأستراليا.



منتخب أستراليا الأقوى هجوما بتسجيله 15 هدفا في 8 مباريات.



منتخب العراق الأضعف هجوما بتسجيله 4 أهداف فقط (لم يحقق أي فوز، وتعادل في 5 مباريات).



إيران وكوريا الجنوبية خاضا مشتركين 16 مباراة دون أي خسارة، وحصدا خلالها 13 انتصارا.



منتخب إيران تعادل في مباراة واحدة كانت أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1.



برز الحارس الكوري كيم سيونغ - غيو بحافظته على نظافة شباكه في 6 مباريات.



نجح ثلاثة لاعبين في تسجيل 4 أهداف، وهم الإيراني مهدي تاريمي والصيني وولي والياباني جونيا إيتو.



تلقى منتخب فيتنام بمشاركته الأولى الدور النهائي من التصفيات خسائر في أول 7 مباريات، لكنه حقق فوزا تاريخيا على الصين 3/ 1.



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