مواجهة مصيرية لبدلاء أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض منتخب أستراليا مواجهة مصيرية أمام ضيفه الياباني اليوم على استاد أستراليا في سيدني، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية.

ويحتاج منتخب اليابان لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل للنهائيات، في حين يتوجب على المنتخب الأسترالي تحقيق الفوز لإشعال المنافسة في الجولة الأخيرة.

ويفتقد منتخب أستراليا لعدد من اللاعبين في هذه المباراة، حيث تضم قائمة الغائبين 10 لاعبين، من ضمنهم ثلاثي الوسط آرون موي وجاكسون إيرفاين وتوم روجيتش.

وبسبب هذه الغيابات تضم قائمة الفريق 5 لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، من ضمنهم برونو فورنارولي المولود في أوروغواي، كما أن التشكيلة تضم 13 لاعبا خاضوا أقل من 10 مباريات دولية.

كما يحوم الشك حول قدرة المدرب غراهام آرنولد على مرافقة الفريق على مقاعد الاحتياط، عقب إصابته بفيروس كوفيد 19 قبل أيام.

في المقابل يغيب عن صفوف اليابان المدافعان تاكيهيرو تومياسو وهيروكي ساكاي، إلى جانب يويا أوساكو وكيوغو فوروهاشي ودايزن مايدا.

ويشير تاريخ مواجهات الفريقين إلى عدم فوز أستراليا على اليابان منذ عام 2009، في حين أن المنتخب الياباني لم يحقق الفوز على أرض أستراليا منذ عام 1998.