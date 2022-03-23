إحاطة الهواة بتعديلات «القدم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد لجنة التطوير والتدريب في رابطة الهواة لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسة اليوم، محاضرة تثقيفية للاعبين عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، عن بعد عبر تطبيق زوم، يلقيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، مرعي العواجي. وخصصت المحاضرة للاعبي فرق الملحق ودور الـ16 المشاركين في بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم لعام 2022، التي ستنطلق الخميس 28 شعبان 1434، وستطبق التعديلات على جميع منافسات رابطة الهواة. يذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم التي تأسست عام 2014، تضم 55,600 لاعب مسجل في 2000 فريق.

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