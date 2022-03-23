شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 23\3\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء ، الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة ، منها تعرض يوسف أوباما لحادث سيارة ، و تعيين عمرو زكى نائب لرئيس قطاع الناشئين ، وترحيب سيف الجزيرى بالرحيل الى الدورى السعودى.

يوسف أوباما يتعرض لحادث سير وتحطم سيارته.. صور

تعرض يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك، لحادث سير خلال عودته إلى المنزل عقب الانتهاء من خوض المران الجماعى مع الفريق.

انفراجة فى مفاوضات الزمالك مع طارق حامد.. وإنهاء المفاوضات مع بديله

شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة فى مفاوضات الزمالك مع طارق حامد نجم وسط الفريق، بعد إبداء الأخير مرونة كبيرة فى ملف التفاوض، ليصبح اللاعب قريباً من توقيع عقد جديد مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وافق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك علي العرض المقدم من احد الأندية السعودية للتعاقد معه في الصيف المقبل، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة وهي الرغبة المتوافقة مع إدارة الكرة بالنادي خاصة وان هناك قرار من مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعرض اللاعب للبيع .

فيريرا يكلف معاونيه برصد أخطاء لاعبى الزمالك ويمنح رباعى الفريق تعليمات خاصة

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية بطول ملعب عبداللطيف أبورجيلة، خلال تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

التقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع عمرو زكي نجم الفريق السابق بمكتبه اليوم الأربعاء في حضور والدته وشقيقه، ورحب رئيس الزمالك باللاعب معلنا تعيينه نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي.