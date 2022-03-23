شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ودية بين فاركو والاتحاد السكندرى استعدادًا للأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، على خوض عدة مباريات ودية خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهل الفريق البرتقالي ودياته بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري السبت المقبل 26 مارس الجاري الرابعة عصرًا بملعب أحد فنادق غرب الإسكندرية، حيث يستعد زعيم الثغر لمواجهة الأهلى،

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها 12إبريل المقبل بستاد القاهرة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويرغب نونو ألميدا في إقامة مباريات ودية خلال التوقف سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية حيث اتفق الجهاز الادارى للفريق على إقامة مباراة ودية مع طلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري.

وكان نونو ألميدا عقد اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.