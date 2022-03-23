شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23\3\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الاربعاء 23\3\2022 ، الكثير من الاخبار والاحداث على رأسها اتخاذ الأهلى قرار بشأن مستحقات بدر بانون ، و الفوز ببرونزية كأس سيدات اليد، وكاف يؤجل مباراة الأهلي ضد الهلال فى دوري أبطال أفريقيا إلى 3 أبريل.

كاف يؤجل مباراة الأهلي ضد الهلال فى دوري أبطال أفريقيا إلى 3 أبريل

عدّل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

الأهلى يتخذ قرارا بشأن مستحقات بدر بانون بعد أزمته الصحية

اتخذ مسئولو النادى الأهلى قراراً بشأن مستحقات المغربى بدر بانون مدافع الفريق، والذى يغيب عن المشاركة مع الأهلى منذ فترة للتعافى من مُضاعفات فيروس كورونا، عقب تأثر عضلة قلبه بإصابته بكورونا، ليتم اتخاذ قرار بإبعاد اللاعب حتى التأكد من سلامته بشكل كامل.

الأهلي يستعيد 4 لاعبين مصابين خلال شهر أبريل

يستعيد الأهلي جهود 4 لاعبين من العائدين من الإصابات خلال شهر أبريل المقبل، على أن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي عقب الانتهاء من برنامجهم التأهيلي الذي يخضعون له في الوقت الحالي.

الأهلى يحقق برونزية كأس سيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 30 / 25 فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بكأس مصر ليحققن البرونزية .

الأهلى يدرس إقامة حفل تكريم لفريق السلة بعد التتويج بـ4 بطولات