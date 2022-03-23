شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: المونديال حلم كبير ونستهدف نتيجة إيجابية فى لقاء السنغال الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمر جابر نجم المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم، موضحا أن المنتخب يملك مجموعة قوية من اللاعبين ولديهم طموح وثقة كبيرة في تحقيق حلم المونديال.

وتابع جابر في تصريحات تليفزيونية لمراسل أون تايم سبورتس من معسكر المنتخب: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لتسهيل مهمة العودة، المنتخب يتدرب بكل قوة ولا يهم من يشارك أو يجلس بديلا".

وواصل ظهير أيمن المنتخب الوطني: "كلنا منتخب مصر، لدينا حلم وهدف سنعمل جاهدين لتحقيقه، نتمنى أن يكون الجمهور داعم ومساند لنا، وكلنا ثقة في تحقيق أحلامهم والوصول لكأس العالم.

يترقب الشارع الرياضي المصري المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال على استاد القاهرة بعد غدا الجمعة في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج.

فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.