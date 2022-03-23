شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحفز لاعبى المنتخب قبل مباراة السنغال.. ومحمد صلاح يعد بالتأهل لكأس العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رسالة تحفيز للاعبي منتخب مصر، خلال زيارته لتدريب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم باستاد الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة، كما وعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي جماهير مصر ببذل أقصى مجهود للصعود إلى نهائيات كأس العالم.





ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولى، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022م.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

كما أكد الدكتور أشرف صبحى على ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.