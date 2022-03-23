شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن عن معلقى مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشدت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، القوة الضاربة امجموعة المعلقين الذين سيتولون التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر والسنغال التى ستجمعهما على استاد القاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج، والتى من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

وجاء توزيع المعلقين كالتالى :

مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 1.

بلال علام على الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 1.

أيمن الكاشف على الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 2.

محمد الكواليني الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 2.

وخاص المنتخب الوطني تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.

وتحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.