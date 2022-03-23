شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السنغال تصل مطار القاهرة استعدادا للقاء منتخب مصر فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة الدولى بعثة منتخب السنغال لكرة القدم قادمتا من مدينة مراكش المغربية، بقيادة أليو سيسيه المدير الفني بعد انتهاء معسكره المغلق الذي أقيم على مدار الأيام الماضية بمدينة مراكش خلال الأيام الماضية، لخوض مباراة مصر التي ستقام في التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب دور المرحلة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر نوفمبر المقبل.

وكانت البعثة قد وصلت على متن رحلة خاصة قادمة من مدينة مراكش المغربية. ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، ثم تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس، في ذهاب وإياب الدور الفاصل والأخير فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتضم قائمة السنغال النهائية لمباراة مصر كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي) - أليو فاتي (كاسا سبورت السنغالي) - بنجورو كامارا (شارلروا البلجيكي).

الدفاع: بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني) - ساليو سيس (نانسي الفرنسي) - كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) - بابي أبو سيسي (أولمبياكوس اليوناني) - عبده ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي) - إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي) - عبد اللاي سيك (رويال أنتويرب البلجيكي) - فودي بالو توريه (ميلان الإيطالي( – يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني).

الوسط: شيخو كوياتي (كريستال بالاس الإنجليزي) - بابي ماتار سار (ميتز الفرنسي) - بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - نامباليس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) - إدريسا جانا جاي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مصطفى نيم (باريس إف سي الفرنسي) - مامادو لوم نداي (ديبورتيفو ألافيش الإسباني) - جوزيف لوبي (سوشو الفرنسي).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) - إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) - بامبا ديانج (مارسيليا الفرنسي) - كيتا بالدي (كالياري الإيطالي) - حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي) - بولاي ديا (فياريال الإسباني) - فامارا دييدهو (ألانيا سبور التركي) - مامي بابا تيام (قيصري سبور التركي).











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