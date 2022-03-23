شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية فى مران إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق إيسترن كومبانى، تدريباته اليوم تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى فى إطار الأسبوع الرابع عشر والمقرر لها 12 أبريل المقبل.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والاطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، والتي شهدت تعليمات من علاء عبدالعال لتصحيح الأخطاء التي وقع اللاعبون فيها.

ويواجه نادى إيسترن كومبانى، طلائع الجيش وديا غدا الخميس، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى ، والتي ستقام فى الثانية والنصف ظهرا على استاد جهاز الرياضة، والتى سوف يستغلها علاء عبد العال فى تجربة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون والاطمئنان على الأساسيين، ولتصحيح الأخطاء التى وقع اللاعبون فيها فى المباريات الماضية.

وبدأ إيسترن كومبانى التدريبات يوم الاثنين، بعد إجازة 3 أيام بعد مواجهة طلائع الجيش فى الأسبوع الثالث عشر من الدورى والتى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.